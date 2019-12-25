В Янино подросток с помощью игрушечного пистолета пытался отобрать футболку у 16-летнего юноши

После проведения профилактической беседы несовершеннолетнего передали родителям. По факту инцидента полиция проводит процессуальную проверку.

Полиция Всеволожского района проводит проверку по факту конфликта между подростками. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию вечером 8 августа обратилась женщина. Она рассказала, что в поселке Янино на Оранжевой улице на её 16-летнего сына напал подросток. Угрожая предметом похожим на пистолет, он попытался отобрать у него футболку.

Наряд полиции, прибыв на место происшествия, доставил в отдел для разбирательства обидчика сына заявительницы. Им оказался 16-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, приехавший в Россию с родителями. У подростка полицейские изъяли игрушечный пистолет. После проведения профилактической беседы несовершеннолетнего передали родителям. По факту инцидента полиция проводит процессуальную проверку.

Ранее в Ломоносове мужчина силой отобрал у семиклассника футбольный мяч.

Фото: Piter.tv