В Ломоносове мужчина силой отобрал у семиклассник футбольный мяч

С места происшествия он скрылся на автомобиле Лада Веста.

На стадионе в Ломоносове неизвестный мужчина силой отобрал у семиклассника мяч и уехал на машине. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился папа мальчика. Он рассказал, что около восьми вечера 7 августа на территории школьного стадиона на улице Победы неизвестный мужчина, применив физическую силу, отобрал у его 12-летнего сына футбольный мяч. С места происшествия он скрылся на автомобиле Лада Веста. Приметы преступника: мужчина на вид 35-40 лет; одет в футболку розового цвета.

Общая сумма материально ущерба 1 300 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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