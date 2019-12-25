В Пушкине женщина поднялась в шумную квартиру и осталась без золотых украшений

Материальный ущерб составил 27 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Пушкинском районе Петербурга женщина поднялась к соседям из-за шума и стала жертвой грабителя. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 55-летней женщины, 6 августа в 02:30 она поднялась в квартиру, где шумела компания. Там, некий молодой человек, применив физическую силу, сорвал с женщины цепочку с крестиком, браслет и отобрал мобильный телефон.

Материальный ущерб составил 27 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно полицейские задержали подозреваемую в карманной краже в Спасе на Крови.

Фото: Piter.tv