В Пушкине женщина поднялась в шумную квартиру и осталась без золотых украшений

В Пушкинском районе Петербурга женщина поднялась к соседям из-за шума и стала жертвой грабителя. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам 55-летней женщины, 6 августа в 02:30 она поднялась в квартиру, где шумела компания. Там, некий молодой человек, применив физическую силу, сорвал с женщины цепочку с крестиком, браслет и отобрал мобильный телефон.
Материальный ущерб составил 27 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Недавно полицейские задержали подозреваемую в карманной краже в Спасе на Крови.
Фото: Piter.tv
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