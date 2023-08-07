Полицейские задержали подозреваемую в карманной краже в Спасе на Крови

У пенсионерки из сумки вытащили кошелёк.

Полицейские Центрального района Петербурга задержали подозреваемую в карманной краже в храме. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 27 июля обратилась 60-летняя пенсионерка и сообщила, что у дома 4 по набережной канала Грибоедова у неё кто-то из сумки вытащил кошелек, где находились 14 300 рублей. Было возбуждено уголовное дело по факту кражи.

У дома 5 по набережной канала Грибоедова 3 августа была задержана подозреваемая в краже, ранее неоднократно судимая 43-летняя гражданка республики Беларусь. Женщина рассказала, что вытащила кошелек у незнакомки в храме Спас на Крови.

В мае на Просвещения задержали карманницу, которая вытащила два кошелька у 89-летней пенсионерки.

Фото и видео: МВД