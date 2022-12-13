На Просвещения задержали карманницу, которая вытащила два кошелька у 89-летней пенсионерки

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Сотрудники уголовного розыска задержали карманницу, которая вытащила кошелек у 89-летней пенсионерки в помещении "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" на проспекте Просвещения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 17 мая у дома 53 по проспекту Просвещения была задержана 23-летняя ранее судимая жительница Вологодской области, которая за пять минут до этого в помещении "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" украла два кошелька с банковской и дисконтными картами, единым льготным проездным билетом и денежными средствами на общую сумму 5 201 рубль из кармана куртки у 89-летней пенсионерки. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В апреле в Петербурге был задержан таксист-карманник, который специализировался на подвыпивших клиентах бара.

Видео: МВД