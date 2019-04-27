В Петербурге задержан таксист-карманник, который специализировался на подвыпивших клиентах бара

Было установлено, что потерпевшая со своей подругой, покидая ночное заведение, вызвали такси. Водитель был крайне предупредителен и помог одной из женщин сесть в салон. Как выяснилось, галантность была с расчетом: таксист незаметно вытащил у клиентки из кармана смартфон.

В Петербурге правоохранители задержали таксиста-"карманника". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 23 апреля обратилась 30-летняя женщина и сообщила, что около пяти часов утра при выходе из бара на Большой Конюшенной у неё похитили из кармана iPhone 14 Pro стоимостью 80 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Было установлено, что потерпевшая со своей подругой, покидая ночное заведение, вызвали такси. Водитель был крайне предупредителен и помог одной из женщин сесть в салон. Как выяснилось, галантность была с расчетом: таксист незаметно вытащил у клиентки из кармана смартфон.

Правоохранители вышли на подозреваемого, им оказался 51-летний уроженец Красноярского края, официально работающий таксистом. По данным полицейских, злоумышленник "специализировался" на подвыпивших клиентах одного и того же увеселительного заведения.

Похищенный смартфон "карманник" продал скупщику, там оперативники его и изъяли. Сотрудники уголовного розыска устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Ранее на Piter.tv: Петербуржец проведет полгода в колонии за оплату сауны чужой картой.

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Видео: МВД