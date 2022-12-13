Петербуржец проведет полгода в колонии за оплату сауны чужой картой

Вину подсудимый признал и возместил причиненный ущерб.

Петербуржец отправится в колонию за то, что расплатился чужими деньгами с банковской карты в сауне. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры по Петербургу.

Суд установил, что 6 декабря 2021 года знакомый передал подсудимому на хранение свой мобильный телефон и банковские карты. Петербуржец решил потратить денежные средства потерпевшего. Он оплатил картой услуги сауны и перевёл в счет оплаты своего долга 10 тысяч рублей на карту третьего лица. Общая сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей.

Вину подсудимый признал и возместил причиненный ущерб. Суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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