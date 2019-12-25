  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МЧС предупредили петербуржцев о ливнях с градом 31 августа
Сегодня, 14:50
101
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В МЧС предупредили петербуржцев о ливнях с градом 31 августа

0 0

Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

В последний день лета в Петербурге ожидаются ливни с градом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В четверг, 31 августа, ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит до +28 градусов. Атмосферное давление понизится до 754 миллиметров ртутного столба. Жителей и гостей Петербурга просят быть аккуратнее на улицах.

Ранее петербуржцам рассказали о погоде в последние дни лета.

Фото: Piter.tv

Теги: град, гу мчс россии по петербургу, ливни, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии