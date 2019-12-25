В МЧС предупредили петербуржцев о ливнях с градом 31 августа

Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

В последний день лета в Петербурге ожидаются ливни с градом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В четверг, 31 августа, ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит до +28 градусов. Атмосферное давление понизится до 754 миллиметров ртутного столба. Жителей и гостей Петербурга просят быть аккуратнее на улицах.

Ранее петербуржцам рассказали о погоде в последние дни лета.

Фото: Piter.tv