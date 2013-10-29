Петербуржцам рассказали о погоде в последние дни лета

Температура может подняться до +30 градусов.

Жителя Северной столицы рассказали о погоде в последние дни лета. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, к концу августа погода в Петербурге становится все интереснее. Сегодня, 30 августа, в городе ожидается до +25 градусов тепла. Кроме того, в четверг, 31 августа, может получиться новый рекорд максимальной температуры для конца месяца – до +30 градусов.

Колесов напомнил, что предыдущий рекорд был установлен в 1938 году, когда максимальная температура составила +27,9 градуса. Кроме того, вечером 31 августа ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы.

Ранее мы сообщали, что над Петербургом стало меньше "вредного" озона.

Фото: Piter.tv