В Пушкине автоугонщик похитил иномарку за 6 миллионов

В полицию с заявлением обратилась безработная женщина.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 мая в полицию г. Пушкин обратилась безработная женщина 1980 года рождения. Она заявила, что от д. 3-4 по Анцифировской улице неизвестный угнал её автомобиль "БМВ" 2019 года выпуска. Стоимость иномарки 6 000 000 рублей.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Сотрудники полиции разыскивают автоугонщика.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что сообщение об угоне машины помогло полицейским в Петербурге найти виновника ДТП на Счастливой улице.

Фото: Pixabay