Культовый криминальный боевик "Бумер" отмечает 20-летие

Режиссером фильма "Бумер" стал Петр Буслов, а идея его создания зародилась у самого Буслова еще в студенческие годы во ВГИКе. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Главные роли в "Бумере" исполнили талантливые актеры: Андрей Мерзликин, Максим Коновалов, Владимир Вдовиченков и Сергей Горобченко. По словам Сергея Члиянца, съемочная группа не искала исполнителей главных ролей долго, так как они сразу увидели в указанной четверке идеальных кандидатов.
"Бумер" стал прорывом для многих из участников фильма. Сергей Горобченко уже имел за плечами успешные проекты, но роль в этом фильме подтвердила его актерский талант и принесла еще большую известность. Для Петра Буслова этот фильм стал дебютом в режиссуре, и его успех помог утвердить его в качестве талантливого режиссера.
Фильм получил признание не только среди поклонников, но и среди кинокритиков. Картина поражает своими динамичными сценами, атмосферой тех времен и сильными актерскими исполнениями.
Спустя 20 лет многие грезят собой в роли членов группы "Бумер" и, возможно, это фильм останется в памяти поколений, которые выросли на лихих и трагичных событиях 90-х.
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Фото: pxhere
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