Известный актер Сослан Фидаров, который прославился своей ролью Пиночета в фильме "9 рота", продолжает нести ответственность не только за искусство, но и за свою страну.

На протяжении последних девяти лет Фидаров оказывает помощь населению Донбасса, а в 2022 году добровольно присоединился к батальону "Пятнашка". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Он активно участвует в кинематографии и недавно закончил съемки в фильме "Ополченец", где сыграл с Антоном Шагиным, Александром Михайловым и Владимиром Стекловым.

В интервью "Петербургскому дневнику" Сослан Фидаров подчеркнул феноменальную поддержку спецоперации со стороны местных жителей на Кавказе и полную поддержку президента страны, которая способствовала остановке ужасных событий, происходивших в регионе ранее. Он отметил, что ситуация в Украине напоминает то, что происходило на Кавказе в 90-е годы, но только в разы масштабнее.

В свете своего личного опыта и масштабов трагедии на Украине, актер выразил готовность рассказать о событиях в Донбассе через кинематографический проект. Он заявил, что когда-нибудь он снимет свой фильм, чтобы не допустить забвения и помочь миру не повторить ошибки прошлого.

Ранее сообщалось, что советник Пушилина пригласил Козловского в Донбасс

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