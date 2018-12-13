В Петербурге за сутки угнали три дорогих иномарки

Общая сумма ущерба составила более шести миллионов рублей.

В понедельник, 20 мая, в полицию Петербурга обратились три человека с заявлениями об угоне дорогих иномарок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

В этот день к стражам порядка Приморского района пришла 21-летняя девушка и заявила о пропаже Kia Sorento. Автомобиль угнали в период с 9 утра 16 мая до 9 утра 20 мая от дома №37 по Шуваловскому проспекту. Сумма ущерба составила три миллиона рублей.

С аналогичным заявлением пришли 20 мая в полицию Выборгского района. 31-летний мужчина рассказал, что неизвестные похитили его Hyundai Tucson стоимостью 1,85 млн рублей. Машина находилась без присмотра с 10:15 до 13:25 20 мая. Транспортное средство было припарковано возле дома №369 по Выборгскому шоссе.

Также в полицию Всеволожского района поступило сообщение от 47-летнего охранника. По его словам, в период с 18 до 22 часов неизвестные похитили Mercedes-Benz. Иномарка стояла на открытой парковке по Мурманскому шоссе. Ущерб составил 1,5 млн рублей.

По всем трем фактам были возбуждены уголовные дела по статье "Кража". В настоящий момент ведется расследование, угонщиков и машины ищут.

Ранее мы писали, что с улицы Передовиков угнали два грузовика.

Фото: Piter.TV