Общий ущерб составил порядка 43 млн рублей рублей.

Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в серии краж автомобилей. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным следствия, группа злоумышленников похищала автомобили на территории Московского региона. Они искали иномарки, вскрывали их и похищали с целью дальнейшего сбыта. Для отключения охранной сигнализации использовались устройства подавления GPS-сигналов. Общий ущерб составил порядка 43 млн рублей рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали четверых подозреваемых. Отмечается, что у всех ранее была судимость за совершение имущественных преступлений. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемых в организации и проведении азартных игр.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА