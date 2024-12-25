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Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в серии краж автомобилей

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Общий ущерб составил порядка 43 млн рублей рублей.

Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в серии краж автомобилей. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным следствия, группа злоумышленников похищала автомобили на территории Московского региона. Они искали иномарки, вскрывали их и похищали с целью дальнейшего сбыта. Для отключения охранной сигнализации использовались устройства подавления GPS-сигналов. Общий ущерб составил порядка 43 млн рублей рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали четверых подозреваемых. Отмечается, что у всех ранее была судимость за совершение имущественных преступлений. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемых в организации и проведении азартных игр.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: ирина волк, кража автомобилей, мвд россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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