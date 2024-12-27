В Москве задержали подозреваемых в организации и проведении азартных игр

Ирина Волк рассказала подробности о задержании группы злоумышленников по городу.

В Москве российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в организации и проведении азартных игр. Соответствующее заявление сделала через социальные сети официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она объяснила, что криминальный доход организаторов незаконной деятельности в столице за несколько лет превысил 10 миллиардов рублей. В настоящее время противоправная деятельность прекращена.

Злоумышленники организовали два кол-центра в Пресненском районе столицы. Их персонал обзванивал клиентов и принимал от них ставки, вел статистику и выдавал выигрыши. пресс-служба полиции по городу

Во время обысков оперативниками обнаружены 250 миллионов рублей, мобильные устройства, компьютерная техника, документы. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ, Один из злоумышленников находится под стражей. Еще 16 участников преступной схемы остаются под подпиской о невыезде.

В Москве установлен один из участников схемы по обману пожилого москвича на 6 млн рублей.

Фото и видео: МВД Медиа