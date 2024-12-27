В Москве установлен один из участников схемы по обману пожилого москвича на 6 млн рублей

Полиция задержала курьера мошенников.

Российскими правоохранительными органами установлен один из участников схемы по обману пожилого жителя столицы на сумму в шесть миллионов рублей. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы МВД по региону. Оперативники объяснили, что 76-летнему потерпевшему позвонили мнимые представители оператора сотовой связи и государственных структур. Злоумышленники под предлогом угрозы несанкционированного списания сбережений с его банковских счетов, убедили пенсионера передать денежные средства курьеру для зачисления на так называемый "безопасный счёт". Позже полицейским удалось выйти на след одного из посыльных. Тот забрал у потерпевшего более 1,5 млн рублей.

Как оказалось, похищенные деньги злоумышленник перевёл соучастникам, оставив себе 60 тысяч рублей в качестве оплаты за проделанную работу. пресс-служба МВД РФ по Москве

По факту произодешего ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурант расследования остается под подпиской о невыезде.

В Челябинской области пойманы аферисты, похитившие у банка более 88 млн рублей.

Фото и видео: МВД Медиа