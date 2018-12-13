С улицы Передовиков угнали два грузовика

Машины принадлежали одной из городских коммерческих фирм.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга разыскивают повителей двух грузовиков, сообщил Piter.TV источник в полиции.

Как стало известно, в период с 26 апреля до 16 мая с охраняемой стоянки на улице Передовиков угнали два большегруза. Машины принадлежали одной из городских коммерческих фирм.

Похищенные грузовики с поддельными госномерами сотрудники полиции нашли на 142-м километре трассы А-120. Установлено, что преступники оставили фуры и скрылись на легковом автомобиле.

В данный момент ведется расследование. Преступников ищут.

Ранее Piter.TV писал о трупе мигранта, который нашли на стройке в Мурино.

Фото: Piter.TV