За сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 420 ДТП

В авариях пострадали 17 человек, в том числе трое детей.

В минувшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 420 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по городу и Ленобласти.

Согласно данным правоохранителей, на дорогах Петербурга случилась 361 авария. В результате пострадали 11 человек, в их числе трое детей.

В этот же день в Ленобласти произошло 59 ДТП, шесть из которых закончились травмированием людей. Детей среди пострадавших нет.

О смертельных случаях сотрудники Госавтоинспекции ничего не сообщают. В этот день обошлось без летальных исходов.

Ранее мы писали, что в массовом ДТП во Фрунзенском районе пострадал ребенок.

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