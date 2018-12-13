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В массовом ДТП во Фрунзенском районе пострадал ребенок

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Мальчик 10 лет был госпитализирован с подозрением на ушиб грудной клетки.

В понедельник, 29 апреля, в массовом ДТП во Фрунзенском районе пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу.

Напомним, что авария произошла на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы. По словам очевидцев, в одной из машин находились три ребенка. Известно, что мальчик 10 лет был госпитализирован с подозрением на ушиб грудной клетки. 

У машин имеются серьезные повреждения: разбиты стекла, помят капот и бампер. На асфальте лежат части от автомобилей. На месте работают полицейские, МЧС и медики. Причины аварии устанавливаются. 

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцы пожаловались на слив отходов в Орловский карьер

Видео:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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