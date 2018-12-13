Видео: в страшной аварии на юге КАД пострадала женщина и двухлетний ребенок

Женщину с тяжёлыми травмами госпитализировали на вертолёте.

В среду, 15 мая, на юге КАД между Таллинским и Пулковским шоссе столкнулись легковой "Мерседес" столкнулся с грузовым "Фиатом". Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Женщину с тяжёлыми травмами госпитализировали на вертолёте,а несовершеннолетнего отправили в больницу на карте скорой помощи.

На месте работают все оперативные службы омечает корреспондент

На кадрах видно, что от удара зеленый фургон сильно пострадал: помят бампер, капот, выбиты стекла. Идентично после аварии выглядит и белая машина.

По данному факту проводится проверка.

Также корреспондент отмечает, что из-за аварии собралась страшная пробка.

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Видео:Piter.TV, фото:дтп и чп петербург/вк