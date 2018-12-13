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Видео: в страшной аварии на юге КАД пострадала женщина и двухлетний ребенок

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Женщину с тяжёлыми травмами госпитализировали на вертолёте.

В среду, 15 мая,  на юге КАД между Таллинским и Пулковским шоссе столкнулись легковой "Мерседес" столкнулся с грузовым "Фиатом". Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Женщину с тяжёлыми травмами госпитализировали на вертолёте,а несовершеннолетнего отправили в больницу на карте скорой помощи. 

На месте работают все оперативные службы

омечает корреспондент

На кадрах видно, что от удара зеленый фургон сильно пострадал: помят бампер, капот, выбиты стекла. Идентично после аварии выглядит и белая машина. 

 По данному факту проводится проверка.

Также корреспондент отмечает, что из-за аварии собралась страшная пробка.

Ранее мы сообщали о том, что Из полыхающей коммуналки дома Бассейного товарищества эвакуируют людей

Видео:Piter.TV, фото:дтп и чп петербург/вк

 

 

Теги: дтп кад, дтп пострадал ребенок, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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