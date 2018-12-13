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Из полыхающей коммуналки дома Бассейного товарищества эвакуируют людей
Вчера, 19:13
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IRINA_CHALKINA

Из полыхающей коммуналки дома Бассейного товарищества эвакуируют людей

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В ликвидации пожара принимают участие 4 единицы техники и 17 человек личного состава. 

В среду, 15 мая, в Центральном районе загорелся жилой дом, который является архитектурным памятником Петербурга. Об информирует пресс-служба ГУ МЧС. 

Инцидент произошел на улице Некрасова,60. Известно, что возгорание произошло в комнате, площадь которой составляет 20 кв. метров. О пострадавших сведений не поступало.

В ликвидации пожара принимают участие 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Как сообщают СМИ, из горящей коммуналки эвакуировали 8 человек.

Ранее мы сообщали о том, что В управление Росимущества Петербурга и Ленобласти пришли с обысками

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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