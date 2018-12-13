В управление Росимущества Петербурга и Ленобласти пришли с обысками

Причина проводимых мероприятий — хищения древесины.

В среду, 15 мая, в управление Росимущества Петербурга и Ленобласти на Гороховой улице пришли с обысками. Об этом сообщают СМИ.

В СК заявили, что обыски связаны с хищения древесины. Вероятно, что это мероприятие по изъятию документации продлится до утра четверга. После выемки необходимых бумаг в рамках уголовного дела о мошенничестве пройдут задержания.

Известно, что это дело находится в производстве следкома Ленобласти в отделе особо важных дел.

Напомним, что в территориальном управлении Росимущества по Петербургу руководит Михаил Ставпенок.

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Фото: Piter.tv