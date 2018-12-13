В США разбился насмерть актер из "Терминатора" и "Тора" Айзек Кэппи

Мужчина упал с автомобильного моста.

В США погиб 42-летний актер Айзек Кэппи, известный по ролям в фильмах "Терминатор: да придет спаситель" и "Тор". Об этом в среду, 15 мая, сообщает британский таблоид Daily Mail.

По информации издания, Кэппи разбился насмерть, упав с автомобильного моста. Гибель актера видели несколько людей. Смерть констатировали сотрудники правоохранительных органов.

За сутки до гибели мужчина опубликовал в Instagram пост, в котором назвал себя "нехорошим парнем". Помимо всего прочего он написал, что оскорблял людей, которые его любили.

Айзек Кэппи сыграл десятки ролей в различных фильмах. Однако известность ему принесли громкие скандалы в Голливуде. Так, в прошлом году на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе актер напал на дочь Майкла Джексона Пэрис. Также он обвинял актера Сэта Грина в педофилии.

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Фото: kinopoisk.ru