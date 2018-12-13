Петербургский тромбонист и музыкальный педагог ушел из жизни на 86 году жизни.

Во вторник, 14 мая, умер Народный артист России Виктор Сумеркин. Об этом сообщил во вторник Санкт-Петербургский Дом музыки.

Петербургский тромбонист и музыкальный педагог ушел из жизни на 87 году жизни.

В ночь с 12 на 13 мая на 87-м году ушел из жизни выдающийся тромбонист, профессор Санкт-Петербургской консерватории Виктор Сумеркин сказано в сообщении Дома музыки

Прощание с заведующим кафедрой медных духовых и ударных инструментов состоится 15 мая в 14:00 в крематории на Шафировском проспекте.

Виктор Сумеркин в 1957 году окончил Ленинградскую ордена Ленина государственную консерваторию имени Римского-Корсакова по классу тромбона. После он трудился в вузе с 1972 года. Отметим, что в 2004 году получил звание народного артиста Российской Федерации.

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Фото:консерватория имени Н.А. Римсокого