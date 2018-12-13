Василеостровский трамвайный парк будет работать с 18 до 23 часов.

Во вторник, 14 мая, стало известно том, что в Музее городского электрического транспорта пройдет "Ночь музеев". Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Так, Василеостровский трамвайный парк откроется 18 мая в 18 и будет работать до 23 часов. Первое что увидят посетители - ретротрамвай. Далее гости проследуют на территорию депо по рельсам. Группа людей въедет через главные ворота на уникальном трамвае серии МС 1930-х годов выпуска. Любителей транспорта ждёт экскурсия по старинному депо. Также сотрудники музея расскажут о легендарном трамвае "Американка", который проработал более 45 лет. Помимо прочего, посетители смогут прокатиться на конке, запряжённой живыми лошадьми.

Ну а те, кто уже осмотрел экспозицию, смогут попробовать свои силы в моделизме и соорудить уменьшенную копию трамвая или троллейбуса на мастер-классе: тут потребуется приложить некоторые усилия, чтобы собрать все элементы воедино отмечают в пресс-службе музея

Напомним, что в этом году музеи выбрали тему "Элементы" для "Ночи музеев – 2019". В частности, с участниками акции поговорят о химии любви, элементах успеха, о российской науке и о науке в самих музеях.

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