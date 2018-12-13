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В "Ночь музеев" метро Петербурга будет работать в круглосуточном режиме
Сегодня, 7:03
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lesjasap

В "Ночь музеев" метро Петербурга будет работать в круглосуточном режиме

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Всю ночь пассажиры смогут кататься на метро, не боясь не попасть в какой-то из музеев или домой.

Петербуржцы и туристы смогут беспрепятственно посещать культурные заведения в "Ночь музеев", не боясь опоздать на метро. Городские власти решили сделать работу местной подземки в ночь с 18 на 19 мая круглосуточной.

Напомним, что ранее Piter.tv писал о том, что кроме метрополитена, для пассажиров в ночное время будут работать некоторые маршруты наземного общественного транспорта.

Стоит добавить, что несмотря на уступки, все мосты будут разводиться согласно заявленному расписанию.

Фото: Piter.tv

Теги: ночь музеев, петербургский метрополитен
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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