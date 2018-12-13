В "Ночь музеев" метро Петербурга будет работать в круглосуточном режиме

Всю ночь пассажиры смогут кататься на метро, не боясь не попасть в какой-то из музеев или домой.

Петербуржцы и туристы смогут беспрепятственно посещать культурные заведения в "Ночь музеев", не боясь опоздать на метро. Городские власти решили сделать работу местной подземки в ночь с 18 на 19 мая круглосуточной.

Напомним, что ранее Piter.tv писал о том, что кроме метрополитена, для пассажиров в ночное время будут работать некоторые маршруты наземного общественного транспорта.

Стоит добавить, что несмотря на уступки, все мосты будут разводиться согласно заявленному расписанию.

Фото: Piter.tv