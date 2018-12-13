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В "Ночь музеев" будут курсировать специальные автобусы 
Сегодня, 19:41
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IRINA_CHALKINA

В "Ночь музеев" будут курсировать специальные автобусы 

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Проезд на транспорте можно оплатить только единым билетом на мероприятие.

В "Ночь музеев" будут курсировать специальные автобусы. Об этом информирует пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Так, общественный транспорт будет работать с 23:00 до 6:00. Известно, что 50 автобусов будут курсировать по 6 специальным маршрутам. Проезд можно будет оплатить только единым билетом на мероприятие. Поимо этого, в эту ночь для посетители доступно метро.

Напомним, что в этом году музеи выбрали тему "Элементы" для "Ночи музеев – 2019". В частности, с участниками акции поговорят о химии любви, элементах успеха, о российской науке и о науке в самих музеях. 

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге продают Кронштадтский мясоперерабатывающий завод

Фото:Ночь музеев / ВКонтакте, Порт "Севкабель" / ВКонтакте. 

Теги: новости спб, ночь музеев 2019, ночь музеев спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Общество,

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