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Петербуржцы и гости города поделились впечатлениями "Ночи музеев" в соцсетях

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Ночные посетители музеев Санкт-Петербурга в соцсетях опубликовали фото и видео и поделились впечатлениями.

В ночь с 18 мая на 19 мая в Санкт-Петербурге прошла традиционная ночь музеев. Piter. ТV предлагал ТОП-5 маршрутов на самую интересную ночь года.

Сейчас, отоспавшись после бессоной ночи и встречи рассвета, пользователи соцсетей охотно делятся фото и видео, а также рассказывают где успели побывать за эту ночь.

Центральный музей связи им. Попова - вот где было по-настоящему интересно. Жаль, что экспресс-формат ночи музеев не дал подробно ознакомиться с экспозицией, она действительно заслуживает внимания!

larina_natali

Музей Анны Ахматовой( пользователь sly_chiffa)

по музеям всю ночь. Нафоткал мало, но много смотрел, слушал и трогал. Хорошо кушал, играл 

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Фото: Instagram

Видео: lastinochka, vodnyisport, yabulat_rsd

Теги: новости санкт петербурга культурная столица, ночь музеев 2019, ночь музеев спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Общество,

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