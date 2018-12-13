Петербуржцы и гости города поделились впечатлениями "Ночи музеев" в соцсетях

Ночные посетители музеев Санкт-Петербурга в соцсетях опубликовали фото и видео и поделились впечатлениями.

В ночь с 18 мая на 19 мая в Санкт-Петербурге прошла традиционная ночь музеев. Piter. ТV предлагал ТОП-5 маршрутов на самую интересную ночь года.

Сейчас, отоспавшись после бессоной ночи и встречи рассвета, пользователи соцсетей охотно делятся фото и видео, а также рассказывают где успели побывать за эту ночь.

Центральный музей связи им. Попова - вот где было по-настоящему интересно. Жаль, что экспресс-формат ночи музеев не дал подробно ознакомиться с экспозицией, она действительно заслуживает внимания! larina_natali

Музей Анны Ахматовой( пользователь sly_chiffa)

по музеям всю ночь. Нафоткал мало, но много смотрел, слушал и трогал. Хорошо кушал, играл diapazon

Сегодня ранее: В Москве во время Всероссийского полумарафона "Забег.РФ" в Москве скончался спортсмен.

Фото: Instagram

Видео: lastinochka, vodnyisport, yabulat_rsd