Элементы искусства. Пять маршрутов на "Ночь музеев" от Piter.TV

Мы собрали для вас всю важную информацию о "Ночи музеев"-2019. В наш "путеводитель" из пяти маршрутов вошли лучшие выставки в разных частях Петербурга.

Международный день музеев отмечают по всему миру. Часто это празднование настолько масштабное, что переходит в ночь. Традиция открывать двери культурных центров в столь необычное время должна была прижиться в нашем городе. Прошло более 10 лет – это по-прежнему часть петербургской "повестки", обязательная программа.

В Международный день музеев ряд культурных центров города организовывают бесплатный вход. Ими стали: Государственный Эрмитаж, Русский музей со всеми филиалами, ГМЗ "Петергоф", Дом-музей Ф.И. Шаляпина, Музей Достоевского.

В Исаакиевский собор и Спас-на-Крови бесплатный вход только для льготников. В Музее политической истории праздничная программа запланирована на 19 мая.

Тема "Ночи музеев" в этом году – "Элементы".

"Ночь музеев" – это событие для всего города. Готовятся к нему не только музеи. Метро будет работать всю ночь, исключая вестибюль 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюль 2 станции "Ленинский проспект", вестибюль 2 станции "Площадь Ленина", вестибюль 1 станции "Московская", вестибюль 1 станции "Девяткино", вестибюль 2 станции "Невский проспект", а также станции "Технологический институт 1", "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская" и "Спасская".

Проезд для автомобилистов по Биржевому мосту будет ограничен, а 50 автобусов будут курсировать по шести специальным маршрутам.

Чтобы не запутаться в вариантах проведения этого вечера, Piter.TV предлагает вам пять маршрутов в "Ночь музеев". В первую очередь хотим намекнуть, что более половины музеев выбрали своим режимои работы с 18 до 23. Это поможет "расправиться" со всеми остановками даже до закрытия метро.

1. Маршрут "Острова"

Место: Васильевский остров и Петроградская сторона

Количество остановок: пять

Тип маршрута: вечерний

Эти пять точек будут уместны в случае, если вам не захочется ехать в людный центр города. Но предупреждаем - в Музее электротранспорта и Зоопарке ожидается традиционный аншлаг! Это немудрено: до 23:00 на Петроградской стороне пройдут показательные кормления животных, а у гостей зоопарка будет свободный вход в служебные помещения различных павильонов. С 18:00 до 22:00 откроется необычная площадка, вход в которую посетителям в обычный день недоступен. В "Виварии" разводят грызунов - крыс, морских свинок и кроликов.

В Василеостровском трамвайном парке посетителей будет встречать ретротрамвай 30-х годов. Гости попадут на территорию депо по рельсам. Здесь пройдут экскурсии, где любопытствующих познакосят с легендарным трамваем "Американка", покажут мастер-классы по моделизму и покатают на конке, запряжённой живыми лошадьми. В историческом здании Института силикатов РАН состоится полное погружение в науку. Мастер-классы для всей семьи, особенные витражи и демонстрация реальных разработок на основе химических элементов - лучшая зарядка для ума.

В Музее Рерихов на 18-й линии ожидается файер-шоу под открытым небом, а также запуск трех автобусных экскурсий по Васильевскому острову. В самом здании музея можно поработать с "Цветком духовных качеств", что бы это не значило. Действительно важной точкой притяжения может стать Библиотека для слепых и слабовидящих. Ее посетители смогут стать частью "Галактики Гутенберга" и попробовать себя в письме для незрячих, буквально почувствовать "элементы" текста.

2. Маршрут "Центр камерный"

Место: Адмиралтейский и Центральный районы

Количество остановок: пять

Тип маршрута: вечерний / ночной

Хочется прогуляться по центру города, но не хочется идти в "большие" музеи? Этот вариант точно для вас. Начать путешествие можно с музея-квартиры Александра Блока, про которого известно, что он "помешался на Дмитрии Менделееве". Связь химии и искусства можно ощутить на концертах, квестах и мастер-классах. Новое помещение "Петербург-концерта" на набережной канала Грибоедова будет открыто для всех желающих. Там можно стать участником театрализованных перфомансов-экскурсий, которые приведут к настоящему балу начала XX века. После этого маршрут можно продолжить в Музее театрального и музыкального искусства, где для зрителей покажут мини-спектакли, поэтические выступления и концерты. Ночную программу украсит визит в Музей советских игровых автоматов, где получится поиграть с элементами прошлого, "от шампуня "Кря-кря" до гудрона". После этого остается только встретить утро в старинной церкви Анненкирхе, куда придут видеомэппинг, концерты и современный квест со смартфоном.

3. Маршрут "Центр масштабный"

Место: Васильевский остров, Адмиралтейский и Центральный районы

Количество остановок: пять

Тип маршрута: вечерний / ночной

Этот маршрут по центру города лучше начать заранее, так как в Кунсткамеру ожидаемо пойдет много горожан. В экскурсию по легендарному петербургскому музею вплетут тему запахов, "снов" и идей Петра I. Совсем неподалеку расположен музей Академии художеств, где можно продолжить культурный вечер. В рамках специальных мастер-классов специалисты откроют для гостей секреты реставрации. Военно-морской музей можно "взять на абордаж" и познакомиться с образцами оружия и техники, а также попытаться построить "корабль-пазл". Центр "Петербургский художник" устроит настоящий квест в поисках "элементов" деятельности художника. В библиотеке Маяковского откроется кинозал под открытым небом, в по самому особняку Карловой проведут экскурсии в стиле фэнтэзи и мистики. Последние две "остановки" открыты для посетителей всю ночь.

4. Маршрут "Юг"

Место: Адмиралтейский район, Кировский район, Московский район

Количество остановок: шесть

Тип маршрута: вечерний / ночной

Не все петербуржцы живут в центре города, не все музеи и театральные площадки расположены на Невском. В рамках этого маршрута как раз и пригодится круглосуточное метро. Следует обратить внимание, что до 23:00 из этого списка работают четыре места из шести, например, музей Кировского завода. Именно здесь гости смогут узнать больше о развитии технологий производства и персоне Николая Путилова - основателя завода. В Выставочных залах Высшей школы технологии и энергетики случится полное погружение в таблицу Менделеева в рамках игры с поиском элементов и общением с искуственным интеллектом. Парк "Россия - моя история" покажет "Императорский сервиз" и позовет принять участие еще в двух активностях на площадке. Для самых терпеливых и любопытных - дегустация. В "Скороходе" регулярно проходят постановки современных российских театров. Здесь решили не изменять себе и решили показать приквел спектакля Дмитрия Волкострелова "Диджей Павел" под названием "Два перстня" - настоящую аудиовизуальную систему. Запланированы показы нон-стоп с 18 до 23 часов. Неожиданно.

Всю ночь будут работать Музей РЖД и Библиотека комиксов - находка для гиков всех мастей. Тема выставки на "Балтийской" - сон ученого на железной дороге. На 7-ю Красноармейскую могут приходить все, кто мало осведомлен о комиксах как об искусстве, но не решался с ним познакомиться. Мастер-классы по созданию истории, прорисовке персонажей и манге должы в этом помочь.

5. Маршрут "У двух мостов"

Место: Центральный район, Красногвардейский район

Количество остановок: пять

Тип маршрута: вечерний / ночной

Идем чуть восточнее по карте Петербурга. Из пяти остановок две работают в ночь: Музей Суворова и Некрополь мастеров искусств на площади Александра Невского. На Кирочной улице горожан познакомят с элементами солдатского быта во времена великого полководца и накормят полевой кухней. В филиале Музея городской скульптуры гостей должен встретить мим-мечтатель. К тому же ожидаются вопросы по произведениям Пушкина. Готовьтесь заранее!

В библиотеке Гоголя уделят внимание истории убийств. Литературных. Отличный способ потренировать свою дедукцию и попробовать написать ироничный детектив лучше многих российских писателей! Посетителей ДК "Громов" ждет звуковой перфоманс, в ходе которого определится, как у музыкантов обстоят дела с импровизацией в заданных условиях. Погружение в историю предстоит в музее-квартире Аллилуевых на 10-й Советской улице, где расскажут, как жила семья рабочих, трудно ли было торговать хлебом и как создать революционный штаб.