"Ночь музеев" ограничит проезд для автомобилистов по Биржевому мосту

А также по Биржевой площади, Тифлисскому и Таможенному переулкам.

В Петербурге с 18 по 19 мая в связи с проведением "Ночи музеев" будет ограничено движение и парковка для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С девяти утра 18 мая до десяти утра 19 мая автомобили не смогут проехать по Биржевому мосту, ограниченному Биржевой площадью, Тифлисским и Таможенным переулками. Также, с шести часов вечера 16 мая и до девяти утра 18 мая здесь будет запрещена парковка.

На данном участке ФГБУ "Институт высокомолекулярных соединений РАН" будет проводить фестиваль "Химические элементы".

Однако, в "Ночь музеев" метро Петербурга будет работать в круглосуточном режиме.

Фото: Мостотрест