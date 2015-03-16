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В Купчино водитель Mercedes сбил велосипедиста
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В Купчино водитель Mercedes сбил велосипедиста

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Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В пятницу, 1 октября, во Фрунзенском районе водитель двухколесного транспорта попал под машину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 17:15 у дома № 23 по Бухарестской улице. Mercedes наехал на велосипедиста на регулируемом пешеходе. 

В результате произошедшего пострадавшего забрала карета "скорой помощи". Мужчину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Новочеркасском проспекте мужчина попал под трамвай.

Фото: Piter.tv

Теги: аварии, бухарестская улица, дтп купчино, мерседес сбил велосипедиста, пдд, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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