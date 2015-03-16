На Новочеркасском проспекте мужчина попал под трамвай

ДТП произошло на регулируемом переходе. Пострадавшего госпитализировали.

В пятницу, 1 октября, в Красногвардейском районе трамвай сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел около 21:29 на Новочеркасском проспекте возле дома № 57. Транспортное средство совершило наезд на мужчину на регулируемом пешеходном переходе.

В результате случившегося пострадавшего забрала карета скорой помощи в тяжелом состоянии. Информация о самочувствии пациента уточняется.

Подробности ДТП выясняются. Устанавливаются обстоятельства аварии. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что шесть человек пострадали при лобовом столкновении в Ленобласти.

Фото: Piter.tv