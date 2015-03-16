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На Новочеркасском проспекте мужчина попал под трамвай
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На Новочеркасском проспекте мужчина попал под трамвай

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ДТП произошло на регулируемом переходе. Пострадавшего госпитализировали.

В пятницу, 1 октября, в Красногвардейском районе трамвай сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону. 

Инцидент произошел около 21:29 на Новочеркасском проспекте возле дома № 57. Транспортное средство совершило наезд на мужчину на регулируемом пешеходном переходе. 

В результате случившегося пострадавшего забрала карета скорой помощи в тяжелом состоянии. Информация о самочувствии пациента уточняется. 

Подробности ДТП выясняются. Устанавливаются обстоятельства аварии. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что шесть человек пострадали при лобовом столкновении в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, мужчина попал под трамвай, несчастный случай, новочеркасский проспект, трамвай, транспорт
Категории: Новости СПб, Происшествия, ДТП, Лента новостей,

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