Шесть человек пострадали при лобовом столкновении в Ленобласти

При столкновении легковушек в Кировском районе Ленобласти пострадали шесть человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Авария произошла 30 сентября около 21:05 на 133-м километре автодороги Петербург- Южное полукольцо водитель. По предварительной информации, ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris. В результате аварии водители обеих машин получили серьёзные ушибы, пассажиры получили переломы рук, ног и ушибы.
Все пострадавшие были доставлены в больницу Шлиссельбурга.
Накануне в результате ДТП в Ленинградской области погиб мотоциклист.
Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО
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