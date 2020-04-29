Шесть человек пострадали при лобовом столкновении в Ленобласти

В результате аварии водители обеих машин получили серьёзные ушибы, пассажиры получили переломы рук, ног и ушибы.

При столкновении легковушек в Кировском районе Ленобласти пострадали шесть человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла 30 сентября около 21:05 на 133-м километре автодороги Петербург- Южное полукольцо водитель. По предварительной информации, ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris. В результате аварии водители обеих машин получили серьёзные ушибы, пассажиры получили переломы рук, ног и ушибы.

Все пострадавшие были доставлены в больницу Шлиссельбурга.

Накануне в результате ДТП в Ленинградской области погиб мотоциклист.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО