Мотоциклом управлял 34-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав за езду в пьяном виде.

В результате ДТП в Ленинградской области погиб мотоциклист. Авария произошла на автодороге Стрельна-Кипень-Гатчина. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Авария произошла 30 сентября около 19:30. По предварительным данным, 19-летняя автоледи на BMW при повороте налево не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом Ducati. Мотоциклом управлял 34-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав за езду в пьяном виде.

После столкновения мотоцикл отбросило на остановившийся автомобиль Škoda Fabia. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Также 30 сентября в Ленобласти водитель "Дэу" погиб после столкновения с "Ауди".

Фото: Piter.tv