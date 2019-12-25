В Ленобласти водитель "Дэу" погиб после столкновения с "Ауди"

Достать погибшего мужчину оказалось непросто, так как машина была смята.

На автомобильной трассе около поселка городского типа Свирьстрой днем 30-го сентября произошло жесткое ДТП. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

После столкновения один из автомобилей вылетел с проезжей части в кювет. Машина оказалась смята. Вторая тоже пострадала, но значительно меньше. Спасатели поисково-спасательного отряда из Лодейного поля деблокировали погибшего водителя и передали тело полицейским.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двое мужчин пострадали, перевернувшись в авто неподалеку от Киришей.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО