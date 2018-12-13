Петербуржцы пожаловались на слив отходов в Орловский карьер

Вода в этом месте окрасилась в желтый цвет.

В понедельник, 29 апреля, петербуржцы забили тревогу из-за загрязнения Орловского парка. Соответствующие фотографии горожане опубликовали в соцсетях.

Запах стоит очень неприятный. Пишем в службы города (полиция, эко службы) с 22 апреля. Реакции вообще никакой. Как сливали дерьмо какое-то в карьер так и сливают сообщает горожанин

На кадрах видно, что вода в этом месте окрасилась в желтый цвет. Кроме этого, на водной поверхности появился налет в виде бело-желтой пены. Также местные жители запечатлели трубы, вероятно, по которым стекает вещество, которое "отравляет" карьер.

Орловский парк расположен на пересечении Орлово-Денисовского проспекта и Суздальского шоссе.

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Фото:дтп и чп петербург/вк