Во Фрунзенском районе столкнулись 6 машин: собирается пробка

В понедельник, 29 апреля, во Фрунзенском районе произошло массовое ДТП. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Авария произошла на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы. По словам очевидцев, в одной из машин находились три ребенка. О пострадавших пока нет никакой информации.
Из белой машины в скорую забрали 3 детей
сообщщает очевидец
На кадрах видно, что у машин имеются серьезные повреждения: разбиты стекла, помят капот и бампер. На асфальте лежат части от автомобилей.
Кроме того, очевидцы сообщают, что в данный момент перекрыты обе полосы в сторону Белы Куна. Собирается пробка.
На месте работают полицейские, МЧС и медики. Причины аварии устанавливаются.
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Фото: дтп и чп петербург/вк
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