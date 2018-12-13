Во Фрунзенском районе столкнулись 6 машин: собирается пробка

По словам очевидцев, в одной из машин были дети.

В понедельник, 29 апреля, во Фрунзенском районе произошло массовое ДТП. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Авария произошла на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы. По словам очевидцев, в одной из машин находились три ребенка. О пострадавших пока нет никакой информации.

Из белой машины в скорую забрали 3 детей сообщщает очевидец

На кадрах видно, что у машин имеются серьезные повреждения: разбиты стекла, помят капот и бампер. На асфальте лежат части от автомобилей.

Кроме того, очевидцы сообщают, что в данный момент перекрыты обе полосы в сторону Белы Куна. Собирается пробка.

На месте работают полицейские, МЧС и медики. Причины аварии устанавливаются.

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Фото: дтп и чп петербург/вк