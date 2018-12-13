Массовая авария на КАД: подробности

Во время столкновения пострадал водитель "Лады Ларгус".

В понедельник, 29 апреля, на КАД произошла массовая авария. Во время столкновения пострадал мужчина. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что инцидент произошел на участке проспекта Культуры к Новоприозерскому шоссе. Причины аварии в данный момент устанавливают дознаватели. На месте работают полицейские и сотрудники дорожной службы, которые будут устранять последствия ДТП.

Известно, что во время столкновения пострадал водитель "Лады Ларгус". Мужчина получил травмы, но отказался от госпитализации.

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Видео: Piter.TV