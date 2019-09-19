На КАД у Энгельса столкнулись два грузовика и "Патриот"

Информации о пострадавших не поступало.

В субботу, 16 октября, В Петербурге на внутреннем кольце КАД столкнулись два грузовика и внедорожник Patriot. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

Дорожное происшествие случилось недалеко от от развязки с проспектом Энгельса. По словам автора публикации, очевидцы переживают, жив ли водитель.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", на участке образовалась пробка в 3,6 километра.

Ранее для молодых петербургских ученых создадут шесть лабораторий.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб