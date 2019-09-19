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На КАД у Энгельса столкнулись два грузовика и "Патриот"
Сегодня, 17:51
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На КАД у Энгельса столкнулись два грузовика и "Патриот"

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Информации о пострадавших не поступало.

В субботу, 16 октября, В Петербурге на внутреннем кольце КАД столкнулись два грузовика и внедорожник Patriot. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

Дорожное происшествие случилось недалеко от от развязки с проспектом Энгельса. По словам автора публикации, очевидцы переживают, жив ли водитель. 

По данным сервиса "Яндекс.Карты", на участке образовалась пробка в 3,6 километра. 

Ранее для молодых петербургских ученых создадут шесть лабораторий.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: грузовик дтп, кад дтп, энгельса авария
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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