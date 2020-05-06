Для молодых петербургских ученых создадут шесть лабораторий

В Петербурге создадут шесть лабораторий для молодых ученых в четырех вузах, которые стали победителями конкурса Министерства науки и высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 16 октября.
В ИТМО и ЛЭТИ появится сразу две лабораторий, а в Политехническом университете Петра Великого и Институте проблем машиноведения РАН по одной.
Лабораториями будут руководить молодые люди до 39 лет. Большую часть коллективов также составит молодежь. Все победители конкурса из Петербурга – участники ассоциации "Искусственный интеллект в промышленности".
В ИТМО откроются "Лаборатория композитного искусственного интеллекта" и "Лаборатория интеллектуальных технологий в инфохимии". В ЛЭТИ – "Мобильные интеллектуальные системы" и "Лаборатория фундаментальных основ построения интеллектуальных систем".
В Политехническом университете Петра Великого создадут лабораторию "Цифровое моделирование индустриальных систем". В Институте проблем машиноведения Российской академии наук – лабораторию "Адаптивное и интеллектуальное управление сетевыми и распределенными системами".
Отметим, что на создание лабораторий из федерального бюджета петербургским организациям выделено 90 миллионов рублей.
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Фото: pexels
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