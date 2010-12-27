К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 11 марта, во Фрунзенском районе из-за неисправного светофора столкнулись две иномарки. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Инцидекнт произошел на перекрестке Будапештской и Дунайского проспекта. По словам очевидцев, никто не пострадал.

Да,светофор давно не работает!

Перекресток-более чем оживленный,от этого все беды.Неоперативно работают службы-могли бы регулировщика поставить!!! отмечает автолюбитель

На кадрах видно, что машины не сильно пострадали. Однако, из-за аварии на этом участке дороги образовалось плотное движение.

На месте ожидают сотрудников ДПС.

Ранее мы сообщали о том, что Житель Петербурга выбросил приятеля с балкона на пятом этаже

Фото:дтп и чп петербург/вк