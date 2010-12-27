Житель Петербурга выбросил приятеля с балкона на пятом этаже

Пострадавший скончался на месте происшествия.

В Петербурге арестовали 40-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу.

Инцидент случился 6 марта 2019 года. По версии следствия, подозреваемый, находясь в парадной дома на проспекте Космонавтов, поссорился с приятелем. В ходе ссоры он побил 38-летнего мужчину, а после столкнул его с балкона на пятом этаже. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV