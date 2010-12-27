Два мигранта покалечились, упав с высоты на петербургских стройках

Один пролетел 12 этажей, другой – 2,5 метра.

Накануне 19 февраля на петербургских стройках пострадали двое рабочих. Мужчины сорвались с высоты и едва не разбились насмерть. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Первый инцидент произошел около полудня на стройплощадке ЖК "Солнечный город", на проспекте Ветеранов, 171. В больницу №26 доставили 25-летнего гражданина Узбекистана. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие травмы головы. Кроме того, у пострадавшего обнаружили закрытые переломы ребра и нескольких позвонков. Уточняется, что он упал с высоты 2,5 метров.

Второй несчастный случай произошел около 14 часов, в строящемся ЖК "Шуваловский дуэт" в доме № 19/1 по Заречной улице. Оттуда в городскую больницу №3 доставили 26-летнего гражданина Таджикистана. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытые переломы предплечья и бедра, закрытый перелом позвоночника, шок первой степени. Как выяснилось, молодой человек сорвался в шахту лифта с 12-го этажа. Оба рабочих находятся в тяжелом состоянии.

В настоящий момент проводится проверка по факту случившегося. Выясняются все подробности инцидентов.

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Фото: Piter.TV