Учащийся элитной школы выпал из окна 10 этажа в Парголово

Накануне трагедии юноша поссорился с родителями.

Вечером 14 февраля в Парголово, возле дома на улице Николая Рубцова, нашли тело старшеклассника. Причиной смерти оказалось падение с большой высоты. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно нашему изданию, 16-летний учащийся элитной школы сорвался с высоты 10-ти этажей. Юноша был зарегистрирован в социальных сетях. Его страница "ВКонтакте" скрыта настройками приватности, можно прочитать лишь статус "go away im emotionally unstable" ("уходите, я эмоционально нестабилен").

Сообщается, что накануне трагедии подросток поссорился с родителями. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что в Петербурге женщина выжила после падения с пятого этажа.

Фото: Piter.TV