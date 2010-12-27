В Петербурге женщина выжила после падения с пятого этажа

Пострадавшая упала на козырек парадной.

Рано утром 14 февраля жительница Петербурга обнаружила на козырьке парадной дома №33 по Кондратьевскому проспекту незнакомку без сознания. По предварительным данным, женщина выпала из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. В квартире, из окна которой выпала петербурженка, никто не открывает. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.TV