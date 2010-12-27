Двухлетняя девочка получила тяжелую травму головы в Ленобласти

Малышка травмировалась в городе Сланцы.

Вечером 13 февраля в больницу Сланцевского района Ленобласти доставили двухлетнюю девочку с тяжелой травмой головы. Воспитанницу детского сада №2 забрали из квартиры дома в Почтовом переулке. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Медики диагностировали у ребенка сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематому и перелом теменной кости справа. Состояние маленькой пациентки оценивается как средней степени тяжести.

В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства, при которых произошел инцидент. Известно, что девочку воспитывает 26-летняя мать-одиночка.

Ранее мы писали, что в Петербурге девочка выпала из автобуса.

Фото: Piter.TV