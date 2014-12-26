Житель Петербурга утонул в Орловском карьере

Горожанин отдыхал вместе с друзьями на берегу водоема.

В субботу в Орловском карьере утонул петербуржец. Об этом сообщили очевидцы.

Горожанин отдыхал вместе с друзьями на берегу водоема. В воду мужчина полез в состоянии алкогольного опьянения.

Когда приятели мужчины поняли, что не могут найти товарища, они обратились к спасателям. Утопленника обнаружили в карьере, его тело вытащили на берег. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на озере вблизи Озерков утонула девочка, отдыхавшая на пляже с родителями.

Фото: Pexels