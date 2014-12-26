  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Петербурга утонул в Орловском карьере
Сегодня, 10:22
235
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Житель Петербурга утонул в Орловском карьере

0 0

Горожанин отдыхал вместе с друзьями на берегу водоема.

В субботу в Орловском карьере утонул петербуржец. Об этом сообщили очевидцы. 

Горожанин отдыхал вместе с друзьями на берегу водоема. В воду мужчина полез в состоянии алкогольного опьянения. 

Когда приятели мужчины поняли, что не могут найти товарища, они обратились к спасателям. Утопленника обнаружили в карьере, его тело вытащили на берег. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: на озере вблизи Озерков утонула девочка, отдыхавшая на пляже с родителями.

Фото:  Pexels

Теги: купание, орловский карьер, утонул мужчина, утопленник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии