Житель Петербурга утонул в Орловском карьере

В субботу в Орловском карьере утонул петербуржец. Об этом сообщили очевидцы.
Горожанин отдыхал вместе с друзьями на берегу водоема. В воду мужчина полез в состоянии алкогольного опьянения.
Когда приятели мужчины поняли, что не могут найти товарища, они обратились к спасателям. Утопленника обнаружили в карьере, его тело вытащили на берег. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: на озере вблизи Озерков утонула девочка, отдыхавшая на пляже с родителями.
Фото: Pexels
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