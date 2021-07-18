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Петербургские водолазы ищут ребенка на Орловском карьере

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На данный момент все еще ведутся поиски тела.

В воскресенье, 18 июля, в Озерках на Орловском карьере водолазы, по предварительной информации, ищут ребенка. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видео можно наблюдать, что водолазы уже работают на месте и занимаются поисками утонувшего. Многие пользователи в комментариях подчеркивали, что карьер грязный и не предназначена для купания. Другая часть комментаторов сетовала на участившиеся случаи гибели людей в воде. 

Ранее Piter.tv писал, что во Всеволожском районе Ленобласти утонул мужчина.

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: водолазы, орловский карьер, утопленник
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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