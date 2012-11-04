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Во Всеволожском районе Ленобласти утонул мужчина
Сегодня, 15:55
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Во Всеволожском районе Ленобласти утонул мужчина

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Местный житель во время прогулки увидел тело утопленника в водоеме.

Во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили труп мужчины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 17 июля.

В СНТ "Дунай" местный житель увидел плавающее тело мертвого человека в пожарном пруду. Мужчина обратился в службу спасения. 

Погибший был одет в шорты. Известно, что сейчас тело направили в морг для установления причины смерти. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в парке Героев-Пожарных мужчина утонул в карьере. 

Фото: Pexels (Luca Nardone)

Теги: жара в ленобласти, утопленник
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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