Что произошло в Петербурге 29 октября: фото и видео

В Культурную столицу постепенно приходят холода, а вместе с этим увеличивается количество ДТП, а в травмпункте растет очередь из травмированных пешеходов.

Новая рабочая неделя в Петербурге для многих водителей сделала не очень приятный сюрприз – первый снег и, впоследствии, гололед. Те, кто не следил за прогнозом погоды и пропустил информацию о том, что на выходных в Северной столице обещают снежную погоду и заморозки, 29 октября попали в традиционный ТОП происшествий Piter.tv.

Кстати, жертвами гололедицы стали не только автомобилисты на летней резине, но и пешеходы, пригревшиеся аномально теплой осенью. Только за этот понедельник характерные травмы получили восемь человек.

Все ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге 29 октября:

1. Героическое спасение Булочки из Фонтанки попало на видео. Очевидец снял на видео спасение собаки и ее хозяина из реки Фонтанки. Сообщается, что щенок по кличке Булочка упал с Горсткина моста в Фонтанку. Хозяин собаки бросился спасать щенка из ледяной воды, которую уносило течением на середину реки. Мужчина смог добраться до собаки, но ледяная вода сделала свое дело, мужчина потерял силы и мог бы утонуть. Но ему на помощь бросился в воду молодой высокий парень в зеленой шапочке.

2. У Пискаревского кладбища Фольксваген врезался в столб. Во время аварии постарадали девушка, водитель. Возможно, причиной аварии могла стать гололедица.

3. Непереобутый таксист попал в ДТП на Софийской улице. Авария произошла на пересечении улиц Димитрова и Софийской улицы из-за того, что таксист не справился с управлением и въехал в Шевроле. По словам очевидцев, таксист ехал на летней резине, несмотря на то, что весь день в Петербурге шел снег и синоптики обещали гололедицу.

4. В Славянке с восьмого этажа упала 14-летняя девочка. Трагическое происшествие случилось в воскресенье, 28 октября на территории жилого комплекса "Славянка". Девочка выпала из окна восьмого этажа дома на Ростовской улице в 19:50. Спасти 14-летнюю ученицу восьмого класса не удалось, она скончалась в 21:10.

5. Пожар на Дибуновской тушили два часа 12 пожарных. Звонок с сообщением о пожаре поступил в 00:06 из квартиры на Дубиновской улице, 53. Пожар произошел в комнате площадью 12 квадратных метров, на 10 квадратных метрах выгорела вся обстановка квартиры.

6. Студент СПбУТУиЭ залез на крест в Юнтолово и поджог его. По предварительным данным, около одиннадцати часов вечера, молодой человек залез на крест, повалил его, а потом пытался поджечь. Это увидели очевидцы и вызвали сотрудников полиции.Сумма материального ущерба еще будет установлена.

7. Поломка светофоров обернулась транспортным коллапсом на проспекте Славы. В понедельник утром, 29 октября, на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы отключились все светофоры. В результате случившегося встали трамваи, а водители двигались со скоростью не более 5 км/ч.

8. В Адмиралтейском районе женщина выкинула из окна семь кошек. Трое животных погибли. По данным следствия, это случилось из-за конфликта, произошедшего между 42-летней женщиной и её 70-летней соседкой. Пенсионерка держала у себя в комнате более 15 кошек.

9. На улице Даниила Хармса неизвестные ограбили "Магнит" и разбили дверные стекла. По словам свидетелей, молодые люди пришли в магазин вечером 28 октября. Они набили свои рюкзаки алкоголем, и, не желая оплатить за товар, пошли к выходу. Администратор заметил, что парни прошли мимо кассы и заблокировал входную дверь. Мошенники оказались в ловушке прямо около входа в супермаркет. Тогда они решили выбить дверь.

10. Восемь человек получили травмы из-за гололеда в Колпинском и Калининском районах. Только в понедельник, 29 октября, в травмпункт Калининского района обратились пять человек. В Колпинском районе – три человека. В других районах люди более уверенно ходят по скользким поверхностям.

11. На Пулковском шоссе "Хендай" сбил мужчину. авария случилась в районе часа дня рядом с домом номер 37 на Пулковском шоссе. Иномарка "Хендай Солярис" под управлением 40-летнего водителя сбила мужчину, который выходил из грузовика "ЗИЛ". Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.